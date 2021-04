Hendrik Toompere noorem: suured võnked ühiskonnas on paratamatult vesi teatri veskile

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Mis toimub Eesti Draamateatri kunstilise juhi hinges, mõeldes sellele, et teatrid etendusi anda ei saa? Kasutad sa mõistet „kriis“, küsib Margus Mikomägi suures intervjuus Hendrik Toompere nooremaga.

"Ühiskonnas on kindlasti kriis, seda tunnetan kodanikuna tugevalt. Rääkides teatrist, siis kui ma oleks vabakutseline, ütleksin ka, et kriis. Aga riigiteatri töötajana kasutaksin pigem sõna „paus“. No mis teha, loodetavasti läheb see varsti üle," vastab Toompere.

Aga millised on su tulevikuplaanid?

"Praegu on sellest keeruline rääkida. Kõik muutub väga kiiresti. Olen üsna ratsionaalne inimene. Reaalkooli lõpetanud. Matemaatika mulle väga meeldib. Meeldib, kui süsteem toimib. Ja nüüd siis selline pauk, täielik segadus ja teadmatus. Üks kuradi koroona on kõik pea peale keeranud."