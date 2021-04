Margus Mikomägi: kas sebimine aianduskeskuses ikka annab vaimset tervist?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

30. märtsil saadeti peaminister Kaja Kallasele Eesti põllumajandus-kaubanduskoja, Eesti aiandusliidu, Eestimaa talupidajate keskliidu ja aiandusettevõtete ühispöördumine inimeste vaimset tervist räsiva kriisi leevendamiseks. Vaimse kriisi leevendust nõudva pöördumise kallal on taas töötanud kantseliidimeistrid. No mis jutt see on: „ Aiandusega tegelemine ja sellele ligipääs on inimeste jaoks mentaalselt ja strateegiliselt tähtis; aiandus töötab teraapilisena, maandab sotsiaalseid pingeid, stressi ja kaitseb vaimse tervise löökide vastu.”

Vaimselt terve inimene üldjuhul märkab aias olles maailma ilu. Pöördumises aga kirjutatakse nõnda: „Aiandushooajalise esmatarbekauba (s.h seemned, maitsetaimed, marja- ja viljapuuistikud, lilled) kättesaadavus on kevadel strateegiliselt oluline.”