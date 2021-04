Maalehe krimisarja teine raamat üllatab kontrastsete tegelastega

Vastupandamatu kirjutamiskirg

Kirjanik on see, kes ei saa olla kirjutamata. Nii ka George. Lapsepõlvest alates oli ta enda jaoks pidevalt midagi paberile pannud, ent ühel hetkel muutus kihk kirjutada väljakannatamatuks.

“Oli aasta 1983, töötasin Kalifornias inglise keele õpetajana, kui tekkis tunne, et kas nüüd või mitte kunagi. Otsustasin luua briti stiilis krimiromaani. Töötasin selle kallal suviti ja kaua, aga asi läks vett vedama. Kirjastajad teatasid, et mu romaan on liiga vanamoeline – enam ei kutsu detektiivid kahtlusaluseid raamatukokku, et mõrvar välja kuulutada. Seega pidin alustama uuesti,” meenutas George.