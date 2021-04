Kui võlg on aegunud, saab esitada avalduse täitemenetluse lõpetamiseks aegumise tõttu ka otse kohtule.

Avaldus tuleb esitada maakohtule, mille tööpiirkonnas täitemenetlus toimub. Kohus vaatab esitatud avalduse läbi hagita menetluse korras.

Harju maakohtu kohtunik Merit Helm aga selgitas, et kohtusse pöördudes tuleb arvestada ka sellega, et võla sissenõudjal on õigus võtta endale kohtus esindaja.

"See toob kaasa täiendavaid menetluskulusid, mis seadustes sätestatud üldreeglina jäävad isiku kanda, kelle huvides lahend tehakse – selleks on võlgnik, kes aegumise kohaldamist taotleb," selgitas Helm. Samuti, lisas ta, võib kohtumenetlus kujuneda aeganõudvamaks.

