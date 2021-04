Kirsti Timmeri ja Jesper Parve "Õhtune vahetus" pani Mihkel Raua naasmise üle kõhklema

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kahekuuselt puhkuselt naasnud Mihkel Raud ja Liis Lusmägi on enda sõnul täis entusiasmi, et alustada uut hooaega. Nii et edaspidi loksub õhtune “Duu­bel” küll tavapärasesse rütmi, kuid siiski on ka uuendusi tulemas. Alles jäävad kindlasti “Õh­tuses vahetuses” järele proovitud ja vaatajatele meele järele olnud detailid. Näiteks kutsutakse ka edaspidi saatesse muusikalist vahepala pakkuvad külalised ning päevasündmusi lahatakse meelelahutuslikus võtmes.

Tegusad kaks kuud



Oma puhkuse veetis Mihkel Raud suures osas Ameerikas koos perega. Nüüd räägib ta, et elu kulges tegusalt ja ta on igati valmis “Duubliga” jätkama.

“Mulle väga meeldib, et “Õh­tusest vahetusest” jääb “Duub­lisse” alles muusikaline osa,” märgib Raud. “Kindlasti muutub saade ka mõnevõrra meelelahutuslikumaks, kuid laias laastus naaseb eetrisse parimas mõttes kõik vana hea.”

“Kohe pärast Kirsti Timmeri ja Jesper Parve saadet, kus Jesperi koerale pakuti proovimiseks üht omapärast maiust, helistas Mihkel ja rääkis, et kuule, kui meie peame ka hakkama selliseid asju tegema ja lausa käes hoidma, siis ma küll ei tea, kas olen selleks valmis,” meenutab Liis.