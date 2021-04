Toiduseadus muutub: peagi võib loomakasvatajast saada ka lihunik

„Lambakasvatajatel on nüüd võimalus luua lihtsustatud korras loomade tapapunkt ja nii saame talust otse tarbijale hakata pakkuma oma lihatooteid,“ rõõmustas Harjumaal tegutsev lambakasvataja Priidu Veersalu värskete toiduseaduse muudatuste üle.

Lihaveisekasvataja Tarmo Eller, kel on Lääne-Virumaal ka väike lihatööstus ja tapamaja, aga nentis, et erandkordadel oleks siiski vaja metsistunud loom kohapeal koplis maha lasta.

„Loomad panevad metsa jooksu ja lähevad seal nii metsikuks, et kätte ei saa, või läheb loom mingil põhjusel nii tigedaks, et on eluohtlik,“ kirjeldas Eller eriolukordi, kus püssikuul aitaks.