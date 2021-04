UUSI SEADUSI | Võetakse vastu toetustetaotlusi

Kodutoetus lastega perele

Madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotlusi võtab KredEx vastu alates 12. aprillist. Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast last ning sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Suurim toetussumma on 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kes on varem kodutoetust saanud, võivad teistkordselt taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.

