Uutmoodi hinnaarvestus aitaks piimatootjad hädast

Piima koostise ja hinna uuringuid vedanud maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor Ants-Hannes Viira selgitas, et kõrgema rasva- ja valgusisaldusega toorpiimast saab toota rohkem piimatooteid – võid, juustu jm. See tähendab, et piimas sisalduval rasval ja valgul on turuväärtus, mida on võimalik arvutuslikult leida ja selle alusel piima hinnastada.

Piimaklastri projekti käigus tehtud arvutustest selgus, et Eestis aastaid kasutusel olnud piima kokkuostuhinna mudelis on rasva eest tehtav juurde- või mahahindlus umbes 10 korda ja valgu puhul 2–4 korda turuhinnast madalam.

Kui rasva ja valgu eest makstav juurdehindlus oleks õiglane, poleks Eestis piima kokkuostuhind ELis eelviimasel kohal. Põllumeestel oleks aga põhjust piimarasva ja -valgusisaldust tõsta.