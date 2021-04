GRAAFIKUD | Kummutame eksiarvamuse teisest sambast lahkumisel

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Üheks levinud põhjuseks II sambast lahkumiseks on inimesed toonud välja soovi ise investeerida ja seetõttu esitanud ka avalduse II sambast lahkumiseks. Alates aprillist on võimalik aga liituda teise samba süsteemis pensioni investeerimiskontoga,” sedastab Swedbank.

“Kuna infot teise samba muudatustest on olnud väga palju, tundub, et see võimalus on osal inimestel märkamata jäänud. Meil tuleb seda teadmist rohkem jagada, et inimesed jõuaksid pensioni investeerimiskonto avada ning raha väljavõtmise avalduse hiljemalt juuli lõpuks tühistada.”