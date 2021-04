ÜLEVAADE | Talv oli, aga mustrit ei olnud. Ilmataat järgis riigipiire päris täpselt

Läinud aasta algusotsaga sarnane on tänavu seegi, et kõige karmimaks osutus talve teine pool ning kevad hakkas seejärel vinduma. Pole välistatud, et taoline olukord – varakevadine 5–10kraadine ilm, öökülmad, ajuti lundki – võib veel oma kuu aega kesta. Vähemalt ilmakaartidelt ei paista enne maikuud suurt sooja tulemas. Pikaajalistes (hooaja)prognoosides ongi mai arvutatud keskmisest soojemaks.