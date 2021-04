“Eakatele saadeti alguses sõnum, et perearst võtab ise ühendust. Sellepärast nad kavatsevadki oodata perearsti kutset ja mujale trügima ei lähe,” sõnab riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige ja perearst dr Marje Oona . Tema sõnul on seetõttu kõige mõistlikum vaktsineerida eakad just perearsti juures, mitte massvaktsineerimiskeskustes.