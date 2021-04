Lõpuks arvestatakse vaktsiini jaotamisel perearsti nimistus oleva riskirühma suurust

Perearstidele vaktsiini jaotamisel on haigekassa siiani kasutanud kahte maatrikssüsteemi. Algselt olid kõik perearstinimistud jaotatud viienädalasse tsüklisse ja seejärel kolmenädalasse tsüklisse.

Gruppide ja maakondade kaupa liikudes on siiani kõigil perearstidel olnud võimalus vaktsiini tellimusi esitada. Nõnda jäi perearstidel üle ka nn jääkdoose, millega teatavasti on vaktsineeritud ka hulgaliselt nooremat elanikkonda, kelleni tegelikult peaks vaktsineerimisplaani järgi järjekord jõudma alles siis, kui riskirühma kuuluvad sajad tuhanded inimesed on vaktsineeritud.

Alates sellest nädalast võtab aga haigekassa vaktsiini jaotamisel arvesse ka konkreetses nimistus olevate riskirühma inimeste arvu, selgitas Lehtla.