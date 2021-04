Kuidas saavutada tasakaal saagikuse, tasuvuse ja keskkonna vahel?

Vaata siit, mida Maamajanduse eris veel kirjutatakse!

On ülimalt ekslik arvata, et põllumajanduse keskkonnamõju on olematu. Igasugune inimtegevus jätab loodusele oma jälje. Teisalt on väga ühekülgne arusaam, et intensiivne tootmine ja suur saagikus seostub automaatselt suurima keskkonnakoormusega.

Kui muld on piisavalt võimekas, ilm taimekasvuks soodne ja sisendite kasutus tasakaalustatud, võib ka intensiivtootmise jalajälg keskkonnale üsna väike olla. Seda isegi juhul, kui taimekasvatuse efektiivsuse ja keskkonnamõju näitajaid arvestada pindala alusel. Veel väiksem võib see jälg olla aga juhul, kui arvestust pidada toodanguühiku kohta.