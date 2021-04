DROONIFOTOGRAAFIA | Kuidas pildistada õhust? Mida pead teadma drooni valimisel?

„Droonifotograafia on omaette fotograafialiik, mis võimaldab teistsuguse perspektiivi kaudu märgata seda, mida maapealt ei märka,“ tutvustab teemat droonifotograaf Ragnar Vutt. Ka aerofotode puhul on oluline kompositsioon, mille tunnetus võiks igal fotograafil olemas olla.

Droonifotograafiaga võib tutvust teha igaüks. Juba mõnda aega on olnud laiatarbekaubana müügil tehniliselt hästi toimivad droonid, millel on kaamera. See on muutnud nii mõnegi maastikufotograafi kunagi võimatuna tundunud pildiambitsioonid reaalsuseks. Mis saab fotokunstnikule olla põnevamat, kui võimalus läheneda pildistatavale uudse võttenurga alt – kõrgelt. Põnev on uudistada tundmatuid ja ka tuntud objekte selliselt positsioonilt, kust me neid tavaliselt ei näe.

Droonifotograaf Margus Muts selgitab: „Droonifotograafia on valdkond, milles on ühendatud lennu- ja fototehnika kasutamise oskus ning pildistatava, s.o looduse, aga ka inimtekkeliste objektide tundmine ja tunnetamine ning kunstilise nägemus.“