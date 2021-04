Järjejutt SOOME TÖÖLE | Tunnen ennast siin nõudepesijana kuidagi väärtuslikumana kui kodualevis kokana

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Palk ongi kõige suurem küsimärk ja takistus. Ma olen siin juba nii ära harjunud, et palgast jätkub üüriks, toidule, riietele, kojusõidule ja alati jääb veel ülegi. Eestis on paraku nii, et maksad kommunaalid ära ja vaatad, kas toiduraha jääb kätte, muust ära unistagi. Paar päeva tagasi tuli mulle miskipärast meelde see aeg, kui iga kord enne poodi minekut käisin kõigepealt rahaautomaadi juures kontrollimas, kui palju veel arve peal on. Praegu lähed poodi ja võtad, mida on vaja.”

“Tead, ma ei tunne kedagi, kes tunneks kedagi, kes teeniks Eesti keskmist palka või sinna lähedalegi,” ohkas Tiia.