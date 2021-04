TELESOOVITUSED | Terved, rikkad ja õnnelikud

19. aprillil kell 23 on ETV eetris esimene jagu kaheksaosalisest Taani doksarjast “Õnne retsept”. Üle 450 000 taanlase võtab antidepressante, et igapäevaeluga toime tulla. B. S. Christiansen otsib koos nelja naisega teed, kuidas vabaneda ravimitest ja elada head elu. Naistel on suur soov pääseda antidepressantide lõksust. Natalie, Eva, Mille ja Camilla kohtuvad BSiga esimest korda Põhja-Sjællandis. BSil on eesmärk selge: naised tuleb ette valmistada heaks eluks. Eluks ilma tablettideta.