Metsaomanik Ergo: 3000 eurot 23000 euro asemel? Mingi hetk hakkaski tunduma, et terrorit teinud metsavahendajate pakutav hind ongi õiglane

Mõni võib nüüd küsida, et mis sel 3000 eurol viga on? On ju tegemist suure summaga! Kuid, kas ikka on, kui asja reaalne väärtus on 20 000 eurot ja rohkem? Paraku aga inimesed nendele kuuluva metsa väärtust ei tea ning langevad seetõttu üpris lihtsalt telefoniterroristide lõksu.

„Meie algne plaan oli teha metsale harvendusraie, et mets saaks tagasi oma ilusa väljanägemise, kuid ausalt öelda puudus mul endal aeg sellega tegeleda, kuna eelmise aasta põhiaur läks meil perega oma toitlustuskoha avamisele,“ selgitab Ergo. Kuid teisalt ei saanud enam jätta metsa ka niisama ripakile, sest kui ta seal möödunud suvel ringi jalutas oli rohkelt näha kuivanud ja surnud puid, lausa mitukümmend tükki ühes pundis. Mehele, kel metsandusalast haridust pole, tundus see leid imelik ning pani häirekella tööle. Sellel hetkel ei osanud ta kartagi, et peatselt võetakse mets täies ulatuses maha.

Mets, millest jutt, sai ajaga armsaks nii mehele endale kui ka külarahvale, kes sealt aeg ajalt maasikaid korjamas käis ning kellele see juba aastakümneid hingerahu ja silmailu pakkus. Armas oli see koht ka Tallinn-Narva maanteel sõitjatele, kellele metsaäär sobivat kehakergendamise kohta võimaldas. Igati tore koht!

Ka Ergol polnud aimu palju tema mets väärt on ning just seetõttu ka pommitamine nii telefoni kui meili teel nii ahistavaks ja tüütavaks muutuski. Tõenäoliselt haistsid „kährikud“ juba pärast esimesi kõnesid, et tegemist on noore metsaomanikuga, kes kuigi palju oma metsast ei tea.

Hirmutav on aga asjaolu, et mingil hetkel hakkas Ergole tunduma, et terrorit teinud metsavahendajate pakutav hind ongi ehk igati õiglane. „Õnneks ei läinud ma siiski nii pehmeks, et oleks lasknud end ära rääkida nii, et oleks lõpuks ise saega metsa läinud ja palgikoorma kauni lipsuga võhivõõrale üle andnud ja seda tasuta.“

Mida rohkem neid helistajaid oli, seda rohkem ja rohkem oskas ka Ergo ise bluffida. „Ütlesime, et keegi teine on teinud juba kõrgema pakkumine,“ meenutab mees, kelle sõnul ei lasknud aga need helistajad end sellest jutust üllatuslikult üldse häirida ja lasid oma joru ikka edasi. „Ainus, mida me selle jutuga saavutasime oli see, et helistajad lihtsalt tundsid huvi, kes neid küll üle pakkus ja pommitasid edasi nii mis kole ja pakkumisi tuli lausa utoopilisi stiilis, et „oleme juba põhimõtteliselt sinu metsaservas ja valmis kohe harvesteriga peale sõitma“,“ meenutab Ergo. „Üks helistaja pakkus mulle tõepoolest välja, et ta alustaks minu metsas töödega kohe, sest tehnika on juba platsis ning nii saaksin ma väga soodsalt oma metsa ära teha. Rahast ei rääkinud ta muidugi sõnagi. Mainis vaid, et ju hiljem vaatab palju metsast materjali tuleb, et siis teeme tasaarvelduse.“

Selge oli aga see, et kuna Ergole hakkasid metsas silma kuivanud puude kogumid, siis pikalt passima polnud enam mõtet jääda, kuid teisalt ei olnud tal tahtmist tegeleda enam ka erinevate poolkõvade tegijatega, kellel jutt suurem kui teod. Kuna mees pole metsaekspert ega loodusteadlane, aimas ta siiski, et tema metsas on puudel mingisugune haigustekitaja, kuid konkreetset hinnangut oma metsa tervisliku seisukorra kohta anda ta ei osanud. Selleks oli vaja eksperthinnangut.

Eksperthinnangu andis metsale Keskkonnaamet