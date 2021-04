See ei ole vandenõuteooria! Kuuse-kooreürask on olemas, lihtsalt küsimus on, kas ka Sinu metsas?

25-aastase metsatöö staažiga Erametsaliidu endine juhatuse liige, praegune Läänemaa metsaühistu liige ja Timber.ee metsaomanikust klient Sven Köster märgib, et kooreürask on Eesti metsadele ulatuslikku kahju tekitanud juba ca 2-3 viimast aastat ning jätkuvalt on siinsetes metsades probleem üraski kolletega suur, vähemalt nendes metsades, kus mees on viimasel ajal oma vaatlusi läbi viinud. Üks suurima kahjustusega mets sattus mehele ette Märjamaal, Loodna külas. „Metsaomanik oli võtnud seal raieloa, kuid metsafirma, kes töid teostama läks, head palki sealt enam ei saanudki,“ nendib Köster, kes ka talle endale kuuluvas metsas pidi alles möödunud aastal maha võtma koorekahjustusega puid. „Omanikud kaotavad üraskirüüste tõttu oma kauneid metsi ja muidugi ka sissetulekuallika. Ka Märjamaal asuva metsa omanik kaotas olulisel määral raha, sest metsast sai ta rohkelt vaid väheväärtuslikku küttepuitu.“

Pikalt metsaomanikule mõtlemisaega ei anta, sest puudele, mille on asustanud ürask, tähendab see kindlat lõppu. Üraskile meeldivad hõredad puistud ja avatud metsaservad, kuid suurem mure peitub siiski vanades kuusikutes, kus leidub palju nõrgestatud puid. Noore ja terve puu peale mardikas üldjuhul ei lähe, kuid toidunappuse korral on nad valmis ette võtma neidki. Et oma metsa mitte kaotada, tasub see üle vaadata. Pilk tasub heita ka naabermetsakinnistu(te)le, sest ürask piire ei tunnista – tema läheb ikka sinna, kus on toitu.

Esmalt tungib koore alla isasputukas, kes eritab iseloomulikku signaalferomooni andes sellega märku, et puu on asustamiskõlbulik. Selle peale tulevad kohale teised, nii emas- kui isasputukad. Emasputukate ülesanne on kaevandada piki puu tüve käike, kuhu muneda munad. Samuti kaevandavad käike vastsed. Just see tegevus puu lõpuks kuivatabki ning metsaomanik näeb üldjuhul vaid rüüste tagajärge. Seejärel tuleb tal langetada otsus, kas ja kuidas lahendada tekkinud probleem oma metsas.

Kuuse-kooreüraskite lendlus algab tavaliselt olenevalt ilmastikust aprilli viimasel nädalal või mai alguses, kui õhutemperatuur on tõusnud vähemalt 18+ kraadini. Metsaomanik seda mardikate ärkamist ja lendu üldjuhul oma silmaga ei näe, kuna tegemist on väga lühiajalise nähtusega. Kui mardikad maapõuest pärast talvitumist välja tulevad ja lendlus algab, hakkavad väikesed putukad kiiresti toitu otsima. Nende toiduallikaks on puud, mille on nad võimelised asustama mõne tunni või päevaga. 20-25 cm läbimõõdus puu peale läheb 3000-4000 üraskit.

RMK hallatavates majandusmetsades tuvastati 2019. aastal üraskikahjusid 2794 hektaril (Allikas RMK). Erametsaomanikud andsid Keskkonnaametile samal aastal kahjudest teada 657 hektaril ja möödunud aastal 618 hektaril. Keskkonnaameti metsaosakonna peaspetsialist Rando Omler selgitab, et antud numbrid ei anna tegelikku pilti üraskikahjude kohta eesti metsades, sest need põhinevad omanike informatsioonil. „Keskkonnaamet saab andmed üraskite kahjustuste kohta metsaomanike esitatud kahjustusteatiste metsakaitseekspertiisidest (MKE). MKE-d ei kajasta kõiki üraskikahjustusi Eesti metsades ning nende andmete põhjal ei saa me Eesti metsade kahjustustele adekvaatset hinnangut anda,“ põhjendab Omler, kelle sõnul oli kõige enam üraskikahjustusi nende andmete järgi möödunud aastal Valgamaal (134 ha), Pärnumaal (83 ha), Lääne-Virumaal (81 ha) ja Võrumaal (67 ha).

Kui palju on Eestis täpselt kuuse-kooreüraski kolletega metsi, ei tea paraku keegi, kuna siin tuleb mängu paljuski erametsaomaniku huvi oma metsa käekäigu vastu. Tüüpiliselt avastatakse suured kuivanud “kuusekõrbed” alles siis, kui metsale on võetud raieluba ning raiet teostama läinud metsafirma sünge ja perspektiivitu metsa eest leiab.

Olgugi, et paljud lootsid laiaulatuslikule üraskilevikule külmast talvest leevendust, pole Kösteri hinnangul probleem kuhugi kadunud. „Paljud lootsid tõesti, et külm talv võtab mardikaid vähemaks, aga kuna kuuse-kooreüraskid talvituvad maapinnas, siis lumi tuli sel talvel sula maa peale ning külma polnud siiski piisavalt, et see nende arvukusele käesoleval aastal drastiliselt mõjutaks,“ tõdeb Köster, kes lisab, et isegi kui sel aastal üraskite arvukus langeb, tuleb tegeleda veel nii eelmise aasta kui ülemöödunud aastate kahjustustega.

Milliseks kujuneb hinnanguliselt käesolev aasta?

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap usub, et tõenäoliselt hakkavad üraskite kolded hääbuma ning seda mitmel põhjusel. Esiteks on viimastel aastatel hoolikalt tehtud tõrjet, kuid ka põhjusel, et kui mingi organism hakkab looduses kiiresti sigima ja nende arvukus tõuseb, siis sama teevad ka tema looduslikud vaenlased. „Olenevalt liikidest toimub see väikese nihkega, sest mäletate, kui 2010. ja 2011. aasta talved olid väga külmad ja lumised, siis metskitsede arvukus läks hästi alla ning selle peale jäi kohe vähemaks ka ilveseid. Nüüd on metskitsede arvukus taas üles tõusnud. Sama teeb ilvese arvukus. Üraskitega on sama lugu,“ selgitab Õunap.

Õunap tõdeb, et tõenäoliselt on aidanud üraskite populatsiooni vähenemisele kaasa ka möödunud aasta ebasoodne ilm. „Möödunud aastal algas mardikate lendlus hilise kevade tõttu väga hilja ning ka teine põlvkond ei saanud jaheda suve tõttu edukalt areneda ja seetõttu usun, et tänavuseks aastaks on suurem oht möödas. Muidugi on piirkonnad erinevad ja üheselt seda kinnitada ei saa.“

Sama arvab Keskkonnaameti metsaosakonna peaspetsialist Rando Omler, kelle sõnul on mõningane üraskite kahjude vähenemine näha juba ka MKE-de andmetest. Andmed metsakahjustuste kohta on pikema aegreana leitavad Statistikaameti kodulehelt. Omler aga soovitab metsaomanikel silm peal hoida enda keskealistel ja vanematel kuusikutel – eriti siis, kui oma metsa lähedal on hiljuti tehtud raieid.

Kuidas aru saada, et metsas on üraskid?