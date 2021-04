Circle K juht: pole harv, et teenindajate peale lausa demonstratiivselt köhitakse. Ootame pikisilmi vaktsiini

Realo sõnul on kontsern palju vaeva näinud, et valmistuda võimalikeks kriisideks. Seetõttu suudeti eelmisel kevadelgi reageerida kiiresti, kaitstes oma teenindajaid esmalt pleksiklaasiga kassas, hiljem ka maskidega.

Siiski - kui algselt arvati, et töötajate haigestumise oht tuleneb ennekõike külastajatelt, siis tänaseks on Realo sõnul siiski selge, et viirus tuuakse kaasa ikka kodust või mujal tehtud kontaktidest.

Tanklaketis on suudetud küll suuremad koldeid ennetada, kuid kuna töötajad on vahetustega tööl, tuleb iga haigestunu puhul saata isolatsiooni ka temaga kokkupuutunud inimesed - tavaliselt tähendab nakatunu avastamine 3-6 lähikontaktset kolleegi.

"Korra vist pidi isegi peaaegu 10 inimest koju eneseisolatsiooni jääma. See ongi meie jaoks kõige keerulisem hetkel – mil moel tööd korraldada, kui iga hetk võib pea kogu terve teenindusjaama meeskond koju jääda," selgitas Realo, et lisaks leti taga töötavatele inimestele peab igas teenindusjaamas olema tööl ka juhataja, kelle puhul kodukontorist töötamine pea võimatu.

Teine suur väljakutse pandeemiatingimustes on seotud ka klientidega - kuidas tagada, et teeninduspunktis oleks vaid lubatud arv inimesi? Mida teha maskivastaste ja provokaatoritega?