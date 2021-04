Millised on juhtumid, kus võiks päästjate kutsumise asemel omal jõul hakkama saada?

Näiteks 3. aprillil käis päästemeeskond abiks inimesel, kes oli Anija vallas Pillapalu külas maasturiga üsna sügavale metsa läinud ning sinna kinni jäänud. Ka sõiduki aku oli tühjaks saanud.

Olen ise sarnastes olukordades olnud. Kordagi ei ole tulnud sarnastel juhtumitel mõttesse, et peaks päästeametisse helistama. Olin ju ise otsapidi neis jamades süüdi ja otsest ohtu ka ei olnud. Ehk on see viga?

Küsisin järele. Vastab Põhja päästekeskuse valmisolekubüroo peaspetsialist Mariann Mäeots.