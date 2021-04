Insener: elektrisüsteemist põhjustatud tulekahjusid hoiab ära seade, mis on mitmes Euroopa riigis kohustuslik

Sarnasel põhjusel puhkes tulekahju ka 2019. aasta jõulude eel Ihastes, kui tulle jäi viieliikmeline perekond. Mõlemal juhul oli probleeme hoone elektrisüsteemiga. Selliseid kurbade tagajärgedega õnnetusi on aga võimalik uute tehnoloogiate abil vältida.

Suur osa elektritulekahjusid tekib sellest, et mõni elektripaigaldise osa on defektne. Tuleohu mõttes üheks ohtlikumaks defektiks on halvad kontaktühendused või vigastatud isolatsioonimaterjal, kus tekib sädelus või lausa elektrikaar. Selliselt algavate tulekahjude ennetamiseks tuleb olla kindel, et kõik juhtmed, pistikud, lülitid, harukarbid ja teised elektrisüsteemi osad on vigadeta.