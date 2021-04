AUTOARVUSTUS | Sõiduk, mis igatseb gaasi andmist siledal teel

i20 armastab siledat maanteed. Vedrustus on timmitud selliseks, et väikegi jõnks maantees oleks sõitjale tuntav. Seega pead i20t ostma minnes kindlalt silmas pidama, millistel teedel kavatsed järgmised aastad sõita. Soovitan, et pigem siledatel.

Meeldiv kahekesi sõiduks



Kui auto ja tee vahekord on õige, on i20 vägagi tore kaaslane. Jah, ülemäära ruumikas ta muidugi pole, tagumine iste kuulugu ikka rohkem lühemate jalgadega sõitjatele. Aga siin on sama lugu nagu teega – sa pead lihtsalt otsustama, mitmekesi tavaliselt liigud ning mitme inimese kraam pakiruumi peab mahtuma ja alles siis käe liisinglepingu järele sirutama.

Kui tegemist on variandiga 1.0 T-GDI 48V Hybrid, tuleb ostjal arvestada väljaminekuga, mis on täpselt kümme eurot vähem kui 20 000. Aga õnneks on ka 6000 eurot odavamaid pakkumisi ja esimene varustustase ehk Fresh on juba küllalt muljetavaldav.

Kahekesi – ole sa siis kui pikk tahes –, on i20-ga igatahes meeldiv paarutada. Jah, võibolla tundub sõna „paarutama“ liiga slängi valdkonda kuuluv, aga i20 kutsub ikka tõesti pigem gaasi vajutama. Ja siis ta ka läheb, teistest mööda ka.

Teinekord on tore väikese, kuid terava autoga pisut ootamatult nõelata.

Tõsi, iga on mul küll juba selline, et kõige suurem siht pole liiklevate kolleegide üllatamine, aga teinekord on tore väikese, kuid terava autoga pisut ootamatult nõelata. Kinnitada selge näitega, et alati pole otsustavaks krapsakuseks vaja olla suur ja võimas. Tõsi, prooviauto minekut 10 sekundiga 100 km/h ei saa kogu perekonnale laiendada – kerghübriidsüsteem lisab parajal hetkel kiirust.

Ka i20 Hatchbacki välisilmes on rõhutud soovile edasi liikuda. Ninast alates kulgeb kujundus nn tõusvas joones, seda kroonib mõõduka mõõduga haihammas katusel. Isegi ootamatult elegantselt on pandud „sähvatama“ muidu pisut unustusse jääv tagaosa.

Paralleelid kujunduses