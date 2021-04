Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Anders Hansen kirjutab oma raamatus, et magades toimub lühiajaliste mälestuste üleviimine pikaajalisse mällu. Ja uni on selles protsessis nii tähtis, et seda ei saa miski muu asendada. Kui magada kümme päeva järjest öösiti alla kuue tunni, halveneb meie keskendumisvõime sedavõrd, nagu oleksime ärkvel terve ööpäeva ühtejutti.

„Viieteist- kuni kahekümne nelja aastaste hulgas on unehäire diagnoosi saanute hulk alates 2007. aastast kasvanud 500 protsenti,“ kirjutab Anders Hansen. Aga miks?