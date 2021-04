Kalandusel ja vesiviljelusel on Eestis tulevikku

Kalanduses rõhutatakse jätkuvalt kalavarude säästvat ja jätkusuutlikku kasutamist, mis eeldab üldisemat arusaama veeökosüsteemide toimimisest. Meie lõpetajad on leidnud tööd nii kalanduse korraldamise eest vastutavates riigiasutustes (Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, PRIA, Keskkonnaagentuur) kui ka kala- ja vähikasvatusega tegelevates ettevõtetes. Mitmed lõpetajad on valinud ka akadeemilise karjääri ülikoolis.

Aus vastus oleks, et ei ole väga populaarsed. Sisseastumiskonkurss on väike ja väljalangevus suhteliselt suur. Aga sama probleem on ka mitmetel teistel maamajandusega seotud erialadel.

Kui vaadata harrastuskalastajate suurt arvu, siis võiks eeldada, et paljudel noortel on kalade vastu huvi. Oleks väga tervitatav, kui see huvi oleks nii sügav, et tekiks soov omandada süvendatud teadmisi ja haridust just kalanduse valdkonnas, sest töötamisvõimalused on selles valdkonnas väga mitmekesised ega piirdu ainult kalapüügi või -kasvatamisega.