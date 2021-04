Raivo Hein: poliitikud peaksid rahaliselt vastutama

Nagu mingi tohuvabohu käib ümberringi. Mulle meeldib öelda, et vaktsineerimise protsess on nagu Schrödingeri kass. Me täpselt ei tea, kas ta on surnud või elus. Ei tea, mis hetkel missugune vaktsiin parajasti sobib üle 60stele ja kas seesama sobib ka alla 60stele. Iga päev tulevad erinevad sõnumid ja loomulikult ajab see inimesi segadusse.

Mina ise sain vaktsineeritud läinud nädalal. Kui Jüri Ratas AstraZenecast ära ütles, siis mulle meeldib mõelda, et sain tema vaktsiini endale ja mul on hea meel selle üle, et ma selle vaktsiini sain.

Olen küll alla 60 aastane, aga siiski mitte päris noor. Siiamaani olen vaktsineerimise järel elus, ei ole hullu midagi, aga need signaalid on täiesti kohutavad, mis riigi poolt tulevad. Olen viimastel päevadel end tabanud ka mõttelt, et kui hakata oma peas reastama neid parteisid, kes on valitsuses või ka riigikogus ja võtta nende juhid, ministrid ja kas või riigikogu liikmed, siis on küsimus ettevõtjaile: kui keegi neist tuleks tööle kandideerima, kas võtaksite sellist inimest?

Ma olen muidugi väga kaugel sellest, et iga kõrvaltvaataja peaks ütlema peaministrile, kuidas riiki juhtida. Ütlejaid saaks väga palju ja tõenäoliselt pakuksid nad täiesti vastukäivat nõu. Aga pilt on tõesti nii kirju – kas eraettevõttes midagi sellist saaks toimuda?



Ei saa kuidagi mitte midagi sellist toimuda, see lihtsalt ei ole võimalik. Seal on tegelikult üks põhjus taga – riigijuhtimisel puudub täielikult juhtide vastutus. Nad ei vastuta oma tegude eest rahaliselt mitte kuidagi.

Poliitiku esimene eesmärk on järgmise kuu palgapäeval oma palk kätte saada.

Vaatame kas või üdini populistlikku pensionireformi. Kas Helir-Valdor Seeder kuidagi vastutab tulevikus, kui Toompeale tulevad needsamad inimesed, kes praegu oma pensioni ära lõpetavad, raha välja võtavad ja selle poodi viivad? Kas Seeder läheb nende ette, kui nad tulevad järjekordset pensionitõusu nõudma?