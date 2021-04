Need värsked tomatid tulevad ainult Eesti aianditest, Hollandist neid ei tooda

Esimesed kodumaised kollased tomatid tulevad müüki Pärnumaalt, suured punased tomatid aga Põlvamaalt. Kodumaistel kasvatajatel on ka omad nipid, et tomati maitse oleks ikka mahlane ja magus.

„Meil on suured värvilised pihvtomatid, kõige varem saab valmis kollane, siis roosakas vaarikatomat ja on ka punast,“ kirjeldas Võiste Aiandi omanik Viljar Metsaoru Pärnumaalt. Ta lisas, et nende tomatid kaaluvad vähemalt 250 grammi, väikesi kirsstomateid nad ei kasvata.

„Esimesed suured punased tomatid valmivad Intsu talus ikka aprillikuus nagu alati,“ rääkis Põlvamaal tegutseva Intsu talu peremees Voldemar Kamenik. Intsu talu nimetab oma saadusi lihatomatiteks ning kleebib igale viljale peale päritolu ja taimekaitsevaba kasvamist kinnitavad kleepsud.

Eestimaal kasvatatud kirsstomateid saab aga poodidest osta alles alates maikuust.