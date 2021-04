Põllumehed pahased: Tallinna halduskohus ei luba hanesid lasta

Kohus andis ühingule esialgse õiguskaitse kuni 14. aprillini, mis tähendab hanejahi peatamist ja millest kõik põllupidajad peavad kinni pidama.

Eesti Ornitoloogiaühing on seisukohal, et kevadiseks hanejahiks puudub vajadus, kuna samaväärsed loomastikku ja linnustikku vähem kahjustavad meetmed on olemas. Mittesurmavad heidutusvahendid, mida põllumehed on juba pikka aega kasutanud, osutusid Rewildi tehtud kaheaastase uuringu järgi hanede peletamisel sama tõhusaks kui kevadine jaht, teatas ühing.

Keskkonnaameti korraldus “Luba haneliste küttimiseks väljaspool jahiaega” ei taga ornitoloogide arvates nende haneliikide, kelle kaitsmine on Eesti kohustus ja seda eriti kevadrände perioodil, turvalisust.