Kui lähed matkama, püüa üles leida see ainulaadne pink, millel on kokku üheksa looma

Ta jätkab: “Metssiga ja rähni seal eraldi ei mainitud, aga pakust nad välja tulid ja mind lohutati, et Roht on kirjutanud teisigi loomalugusid, kus nad arvatavasti mainimist leiavad. On kuda on, metsades on nad olemas ja metsadest on kirjanik palju kirjutanud!” Põlvamaal Ihamaru külas 12. aprillil avatud pingiga tähistas kogukond oma küla ühe kuulsama mehe Richard Rohti 130. sünniaastapäeva. Kirjanik sündis pere seitsmenda lapsena.