Sünoptik: kõik oleks ilus, kui poleks seda jama Ukraina kohal

Nädalavahetuseks liigub kõrgrõhuala kese Skandinaaviast üle Soome Loode-Venemaale. Meil selle lõunaservas tuul tasapisi nõrgeneb ja õhk soojeneb. Öine õhutemperatuur langeb veel vaid Põhja-Eestis kohati nulli kuni miinus ühe kraadini, kuid maapinnalähedases õhukihis on sisemaal öökülm ikka veel sage külaline.

ILM AASTA TAGASI 15. aprillil 2020 kõikus õhutemperatuur 9,5 (Viljandi) ja -0,8 kraadi (Jõhvi) vahel. Tuule kiiruse maksimumiks mõõdeti Jõgeval 10,3 m/s. Vihma sadas Võrus 5,7 mm. Päikest paistis Pärnus 5,3 tundi.

Päevad muutuvad järjest soojemaks. Kui reedel tuleb sooja 6–8 kraadist Põhja-Eestis (päris rannikul võib olla vaid 4–5º) kuni 12–13 kraadini Lõuna-Eestis, siis pühapäev rõõmustab 12–16º soojaga, tuulepealsel rannikul on kevadele kohaselt ikka jahedam.

Uuel nädalal liigub seesama kõrgrõhuala piki Venemaa lääneosa lõuna poole ja meil teeb ilma selle lääneserv. Ilm on jätkuvalt sajuta. Tuul pöördub kirdest kagusse ja praegustel andmetel ei kipu perutama. Alates teisipäevast kaob öökülmaoht ning öösel on sooja 2–7 kraadi, päeval tuleb 12–18 kraadi. See soe veel püsima ei jää ja nädala teisel poolel terendab taas öökülm.