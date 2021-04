Argo Ideon: majandus ootab uste avamist ja tõusu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Vaade Eesti majanduses toimuvale on koroonakriisi vältel kõvasti muutunud. Kui viirus mullu kevadel maale tuli, siis hirmutas see kõiki. Majandus külmus kinni, ettevõtted olid ehmatusest šokis. Palavikuliselt hakati kulusid kärpima, töötajate hulka vähendama.

Aasta hiljem ollakse koroonaoludega harjunud. See on küll tülikas, aga elu majanduses liigub edasi. Muidugi, mõned saavad rohkem pihta kui teised. Hetkel on elu ärev aiandus- ja ehituspoodidel, kelle jaoks kevad on aasta tähtsaim müügiaeg. Restoranid, turism, kultuur jne on suletud uste tingimustes suureks kaotajaks.

Tavainimene saab aga vajaliku kauba enamasti miskit moodi kätte. Teenuseid isegi pole suletud. Ebameeldiv tõsiasi on hinnatõus, ehitusmaterjalide kallinemine näiteks.