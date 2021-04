Meritinti püüdvad kalurid seisavad silmitsi nii rüsijää kui ka ahtakese püügiajaga

Tema sõnul on meritint põneva eluviisiga kala, kes oma jaheda vee lembuse tõttu veedab suurema osa aastast sügaval meres, ent varakevadel, vahetult pärast jää sulamist, tuleb jõkke kudema. Seepärast ongi Pärnu jõe koelmu teadlaste huvi keskmes ja hiljuti langenud Sindi paisu tagune jõesäng uurimisel, sest just sealt loodavad nii teadlased, ametnikud, aga eeskätt kalurid, juba lähitulevikus arvukat lisa meritindisaakidele. Samal ajal kui teadlased tegutsevad meritindi koelmutel, käib vilgas tegevus Pärnu lahes, kuhu kalurid on püügile viimas tiheda võrgusilmaga püügivahendeid meritindi püügiks.

Timo Arula arvates on aga suureks probleemiks see, et senimaani pole Eestis kokku lepitud, milliseid püügivahendeid meritindi püüdmisel kasutada võib – kasutusel on nii avamere- kui ka ääremõrrad.

„Kui tahame tagada meritindile head seisundit, tuleks esmalt püügieeskirjas defineerida püügivahendid, millega teda püüda võib,” selgitab ta.

Püügiaeg on napp

Teine kriitiline teema on seotud püügiaja piirangutega. Jääalune püük algab 1. märtsil, aga kalurid eelistavad püüki vabas vees kohe pärast jääminekut, sest siis on saagid suuremad. Sel ajal võib aga Pärnu lahes edasi-tagasi liikuv rüsijää mõrdadele palju kahju teha ja sundida kalureid pidevas ilmavalves olema, et vajadusel kohe püünised välja tuua või jää alla uputada. Aprilli viimasel päeval aga tuleb püük lõpetada, sest siis hakkavad jõest laskuma noored lõhed ja forellid, kel on oht meritindipüünistesse sattuda.

Noore lõhilase jaoks on mageveest õrnsoolasesse merevette elama asumine suureks füsioloogiliseks väljakutseks, nad liiguvad pikemalt suudme piirkonnas ja oht seal tindipüünistesse sattuda on suur.