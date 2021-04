115 438 tonni toitu ei jõudnudki mullu taldrikule. Näiteks kolmandik kartuleid ja pea pooled maasikad

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Maailmas toodetakse aastas 1,3 miljardit tonni toitu, millest kolmandik on toidukadu. Euroopa Liidus on eesmärk vähendada toidujäätmete teket 2030. aastaks poole võrra. Maaülikooli tehtud uuringus võeti luubi alla toidujäätmete teke põllumajanduses ja seda lausa kolmel aastal.

Mullu läks kõige suurem osa saagist raisku maasikakasvatuses – 46% ehk 858 tonni. Lõviosa sellest tekkis maasikate korjamisel. Juunikuised kuumad ilmad küpsetasid marjad kiiresti punaseks, kuid hooajatööliste puudusel jäid need korjamata, ja kui siis kastsid põlde vihmavalingud, läks suur osa saagist mädanema.

„Üritasime saaki päästa, aga kui kobaras on kas või üks hallitanud mari, siis mõne päeva pärast on kogu kobar hallitanud,” meenutas Jõgevamaa maasikakasvataja, lisades, et kui olnuks piisavalt tööjõudu, oleks jõudnud küpsed maasikad ära korjata. „Meil ei ole kunagi marjad niimoodi maha jäänud.”