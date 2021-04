Kas ühel hetkel ei seisa me silmitsi hüperinflatsiooniga? Kas varade, näiteks aktsiate ja kinnisvara kiire hinnatõus ei suurenda ebavõrdsust? Neile küsimustele ei saa vastata ilma alternatiive hindamata.

Hoolimata arenenud riikide majanduste oodatust kiiremast taastumisest, on näiteks Ameerika Ühendriikides endiselt ligi 10 miljonit töökohta vähem kui enne pandeemiat, kusjuures majanduse avatud hoidmisega oldi reeglina vähem ranged kui Euroopas. Seega, kas näiteks kiirem varahindade kasv võiks olla hind selle eest, et väldime kõrget ja kauakestvat tööpuudust ning tõsisemat majanduslangust? Kui jah, siis milline võiks olla see tasakaal – mis on palju, mis on vähe? Selliseid küsimusi tuleb majanduspoliitikas esitada pidevalt, sest otsuseid, kus kõiki „häid“ eesmärke korraga täita saaks, leidub harva. Alati tuleb millelegi lõivu maksta.