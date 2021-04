Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kehra alevis oma eluteed alustanud Silvi Vraidist sai tänu andekusele, mitmekülgsusele ja suurele töötahtele meie kergemuusika kinnistäht, keda teatakse kindlasti igas Eestimaa nurgas.

ETV arhiivis leidub mitmeid huvitavaid videoid Silvi Vraidist. Kas on võimalik, et midagi temast on siiski jäänud kahe silma vahele?