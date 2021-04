MAALEHE ARHIIVIST | Leida Rammo saanuks täna 97-aastaseks. Mis oli tema pika ea saladus?

"Ei, ärge kohvi mulle tellige, seda ma ei joo, või kui, siis suure koorega. Mul see südametegevus elu aeg kiire olnud, lisaerguteid ei vaja. Võtke mulle üks viinamarjamahl," leidis Rammo.

Küsimusele, mis on tema pika ea saladus, vastas Rammo, et asi on ikka vast geenides. "Emal jäi üheksakümnest kaks nädalat puudu. Mina ikka vist nii kaugele ei jõua," ennustas ta eksklikult.

Mõni aasta hiljem selgitas, et miskit on ta siiski oma tervise heaks teinud, nimelt võimles hommikuti. „Ega ma füüsiliselt muidugi väga tugev pole, kuigi tervise üle just kurta ei saa. Võib öelda, et vaim on valmis, aga liha nõder,“ muigas Rammo.

Aga kas mehed on naistest nõrgemad, et nad nii kaua vastu ei pea?

"Muidugi on. Eks naisterahvad lähevad ju ka mõnikord noorest peast metsikuks, aga ega noored mehed oma tervise eest kohe sugugi hoolt ei kanna. Põletavad ennast nii mis kole. Mu oma mees oli ka minust viis aastat noorem, aga ammu juba läinud. Eks alkohol seda asja kiirendas. Kõik see Nõukogude aeg, ja ta oli ju ajakirjanik ka. Iseloom selline, et oli rohkem vait, ja kui võttis, jäi päris vaikseks. Seesugustel ongi kõige raskem - ajavad endale vaikselt sisse ja siis on omadega läbi," leidis Leida.