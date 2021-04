Aruaamatu: linnugripp murrab kauneid luiki, aga mitte põllumehele nuhtluseks olevaid hanesid. Uurime, miks

Eesti randadest on kokku korjatud üle 400 surnud luige ja kohalikud väidavad, et viimase kolme kümnendi jooksul ei ole linnugripp kordagi varem me randade valgeid iludusi nii rängalt kohelnud, aga millegipärast ei näi gripil haneparvedele mingit mõju olevat.

Rein Sikk Ajakirjanik 15