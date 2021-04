Kutselised ja vabakutselised näitlejad – nagu esimene ja teine Eesti

Ega ma ei tea, kuidas see praegune olukord lahendatud peaks olema. Mul ei ole tunnet, et minu peale keegi ei mõtle. Aga näen küll suletust ja ebavõrdsust teatrivaldkonnas, kus tegelikult ei saa öelda, et raha pole. Sellele mõtlemine tõmbab mind nii käima, et mul on parem mitte mõelda, ausalt. Unistan ajast, kus teatriilm oleks sümbioos vabakutselistest ja teatripalgal olevatest näitlejatest, projektidest ja repertuaariteatri lavastustest. Et see oleks üks tervik. Praegu on nagu esimene ja teine Eesti. Natuke imelik, arvestades, et tuleme kõik kahest koolist ja töötame ühes teatrisüsteemis ja kõik tunnevad kõiki.