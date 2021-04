”Täiuslik planeet” – inimese ebatäiuse peegel

Lisaks ühe autori ilmakuulsusele kutsub sarja kaema ka eelinfo, et selle tegemine võttis neli aastat ja 31 riigis filmiti selle tarvis üles 3000 tunni jagu materjali.

Kõik algab päikesetõusust

Sulev Oll soovitab ”Täiuslik planeet” BBC viieosaline loodusdokumentaal. Autorite kollektiiv sir David Attenborough’ga eesotsas.

Alguses oli valgus. 4380 tundi valgust aastas, mis jaotub päikese päevase ja aastase rütmi põhjal. Ehk siis igaühele jaopärast just seal ja just siis, kui temal on aeg oma jagu kätte saada.

Teisiti öeldes kõneleb “Täiuslik planeet” küll meie kodusest Maast, aga kui me natukegi telekast eemale astume, ei vaata “nina vastu lina”, näeme iseennast – imestamas, mõtlemas, pooli valimas. Näeme just seetõttu, et “Täiuslik planeet” püüab ebatäiuslikust inimesest üle olla: ei vali pooli, vaid otsib mõistmist, tasakaalu, hoopis suuremat mõtet.

Suur mõte koguneb hetkedest. Kui päike seriaali teises osas juba tõusnud on, asub gibon tegutsema. Ta liigub puude okstes nii kergelt, kiirelt ja nii kadestamisväärse elegantsiga, et ma lausa kuulen, kuidas seriaali autorid sosistavad: vaata nüüd, inimene, gibonit, ja näe, mis sinu endaga juhtunud on! Vaevu jaksad jalga teise ette tõsta. Vaevu kergitad muredest tuhmunud pilku! Kuhu on kadunud su vabadus, elegants, veetlus? Või pole neid olnudki?

Hetkel kui oled inimliigi mandumise, maadligi vajumise tõdemisest toibunud, tuuakse su silme ette viigikireslane. Ta tegutseb – nagu sa isegi – väga usinalt ja näiliselt mõtestatult, sest tal on kindel ülesanne, aega aga vaid päev või kaks. Kuid jälle kuulen ma filmi autorite sosinat: vaata, inimene, ja mõtle selle üle, kellele sind ennast vaja on. Kireslastest pole ju kellelgi sooja ega külma, kui välja arvata viigipuu ja marjast väljunud kireslasi sööma ruttavad sipelgad…