INTERVJUU | Metsaülem Andres Sepp: õigus kaasa rääkida paneb kogukondadele ka vastutuse metsade eest

Millised on esimesed kogemused uue kõrgendatud avaliku huviga alade (KAH alade) kaasamiskorraga?

Paistab, et uuendatud kord on hästi vastu võetud, sest inimesed on väga aktiivsed. Algul tekkis arusaamatus, et RMK ei ütle, kuhu on langid planeeritud. Suhtluse käigus saadi selgeks, et RMK ootabki just selle kohta ettepanekuid.

Praegu on meil olemas väga head näited Haanjast ja Kubijalt, kus metsaülem Agu Palo käis pea iga päev eri seltskondadega neis metsis küll suusatamas, küll jalutamas. Ja selle tulemusel on kogukonnad saanud aru, millised näevad välja erinevate raieviisidega majandatud metsad.

Neil ringkäikudel mõistsid inimesed ka seda, milles on tegelikult asi, kui me räägime metsa uuendamise vajadusest.

