Lamemaadlus rahvusspordialaks!

On 1937. aasta. Ühes Moskva ühiskorteritega majas istub koos perekond ega julge magama minna, sest äkki tulevad nemad Musta Rongaga. Kell on juba kaks öösel, kõik istuvad suure ümmarguse laua taga, riided seljas ja joovad teed ning vestlevad vaikselt. Ainult 82aastane hambutu vanaisa tukastab aeg-ajalt, kuid siis ärkab, kastab kangkõva baranka kuuma tee sisse ja lutsutab seda siis oma hambutu suuga.

Ära kunagi püüa jätta inimesi enda varju, sest siis ei taha nad su varjugi näha! Ebakindlus heiskab allaandmise märgiks valge lipu juba siis, kui vaenlasest pole veel kippu ega kõppu. Vanuatu saartel pidavat kehtima põhimõte, et mida rohkem on mehel sigu, seda parema naise ta saab, kusjuures ise võib ta olla ikka täielik siga.

TÕSI TAGA

Sinikas ei paita silma!

Kaabakat lausa kisub kiskuma.

Edaspidi elame valgusfoori valgusel!

Mina usaldan vaid teaduspõhist nõiakunsti.

Mängusõltuvuse tekkimine sõltub mängust.

Kui peale käiakse, ära lase endale pähe astuda!

Pidevalt sõnu süües võib lõpuks sõnatuks jääda.

Giljotiini all olles on hilja oma peaga mõtlema hakata.

Kerge on heaga loobuda, kuid raske on loobumist heastada.

Inimeste väärtustamiseks ei sobi neile hinnasilte külge riputada.

Üks räägib aiast ja teine aiaaugust, aga aia taha läinud vasikast ei kõssa keegi!

Kui läheb ligimese tõrvamiseks, siis on mõni tüüp nagu üks suur tõrv.

Kahe otsaga asja puhul oleneb palju sellest, kummast otsast vaadata.

Ärkamisajal tuleb koondada kõik edumeelsed jõud võitlusse unega!