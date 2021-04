Maikuu esimene pool kulgeb soojust ja valgust vahendavate konstellatsioonide mõju all. Teises pooles on oodata jahenemist, kui Veenus liigub 13. ja Päike 14. mail Sõnni maaelementi Merkuurile seltsiks. 12. ja 20. mail on ka maatrigoon. Samuti tuleb kuu viimasel seitsmel päeval arvestada planeedivarjutuste ja - sõlmede negatiivse mõjuga. Valguse eest hoolitsevad Marss Kaksikute ning Jupiter Veevalaja tähtkujus.