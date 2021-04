Tarmo Noop pakendirevolutsioonist toidutööstuses: kui tahame puhast keskkonda, siis see ongi kallim

“Hakkliha müük kasvas 118%. Us­ku­­si­me, et tarbija hin­dab mugavust ja keskkonnasäästlikumat pakendamist, ent taolist edu ei osanud me ette näha,” tunnistas Atria lihatööstuse müügidirektor Meelis Laande

Aasta jooksul hoiti tänu uuele pakendile kokku 59 tonni plasti ehk kolm rekatäit tihedalt kokku surutud toormaterjali. Samas koosneb see pakend erinevatest plastidest, nii et seda pole lihtne ümber töötada. Laande ütles, et nemad lähtusid otsustamisel jäätmepüramiidist, mille esimene aste on tarbimise vähendamine, antud juhul pakkematerjali vähendamine. Ümbertöötamine on paar astet tagapool, ja arvestades seda, et määrdunud lihapakend läheb tõenäoliselt hoopis põletamisse, on pakendi kergemaks tegemine igati õigustatud.

Hakkliha valiti sellepärast, et seda müüakse palju ja mõju on kõige suurem. Ka vajalik investeering oli suur – ligi miljon eurot. Laande märkis, et nad vaatavad nüüd iga uue toote puhul, kuidas see pakendada kesk­konna­sõbralikumalt. Näiteks uus pasteedikarp on täielikult ümbertöötatav.

Ämbrite asemel kotid

HKScan Estonia eesmärk on vähendada 2025. aastaks plasti kasutamist vähemalt 200 tonni võrra ja minna üle täielikult taaskasutatavatele paken­ditele.

“Mõni pakend võib küll vähendada süsiniku jalajälge, kuid samal ajal teha taaskasutamise keerulisemaks. Seetõttu võtame tootearenduses suuna monomaterjalidele, mille puhul on taaskasutusse suunamine lihtsam,” selgitas HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.

Viimased kaks aastat on firma plasti hulka vähendanud 50 tonni aastas ehk 5% kogu HKScani Baltimaades kasutatava plastpakendi kogusest. Eesmärk on sama tempot hoida.

Suur hüpe tehti mõni aasta tagasi, kui plastämbrid ja tugevad plastkarbid asendati sangaga kotiga, mis on täielikult taaskasutatav. Kokku investeeriti uutesse pakendamisliinidesse pea miljon eurot. Kottide valmistamisel kasutatakse 70% vähem materjali ja tänu kompaktsemale pakendile vähenes ka transpordivajadus 96%.

Tetra vahetatakse välja