KANADE VÄLIMÄÄRAJA | Mis vahe on puuri-, õrre-, vaba- ja mahekana elul

Puurikanade 10 muna on kõige odavamad – euro ringis. Mahemunad on kõige kallimad – kolme euro ringis. Õrre- ja vabapidamisel kanade munade hind jääb alla kahe euro.

Eesti suurimal munatootjal Dava Foods Estonia on praegu 220 000 kana, kes elavad puurides, mis asuvad üksteise kohal nelja korrusena. Ettevõtte juht Vladimir Sapožnin tunnistas, et inimesed ostavad aina enam puurikanade munade asemel teist tüüpi mune, kuid muutus läheb aeglaselt – see on hinnas kinni.

“Ostukäitumine hakkab tasapisi muutuma ning ilmselt aja jooksul muutub veelgi,” ütles Coopi poeketi kommunikatsioonijuht Martin Miido. Aasta jooksul on puurikanade munade müük kasvanud kümnendiku, samas õrrekanade munade müük on kasvanud 2,5 korda. “Kuigi protsentuaalselt on kasv suur, siis kogumahult on kõige rohkem kasvanud ikkagi puurikanade munade müük.”

Rimi kommunikatsiooni­spetsialist Heleri Tamme ütles, et kui 2017. aastal oli puurivabade kanade (tootmistüüp 0–2) munade müük vaid üks protsent, siis mullu juba 20% kogumüügist. “Muudatus on toimunud teadliku kliendi arvelt,” tõdes ta. Praegu on ostuotsuse aluseks enamasti siiski hind. “Hinnaerinevused on eri munatüüpidel tuntavad,” lisas Tamme.

Puurikanade 10 muna on kõige odavamad – euro ringis. Mahemunad on kõige kallimad – kolme euro ringis. Õrre- ja vabapidamisel kanade munade hind jääb alla kahe euro.

Arusaamatu õrrekana



Valgamaal asuvas Linnu talus peetakse viies lindlas kokku 100 000 kana. Mõni aasta tagasi vahetati kahes hoones puurid õrrelpidamise seadmete vastu välja. Nüüd on neil esindatud kolm pidamistüüpi – kõik peale mahepidamise.