Kellest saab tänavu aasta põllumees?

Ootame maakondade talu- ja tootjate liitudelt, et nad oma piirkonna tublimaid tegijaid “Aasta põllumehe” konkursile esitamisega tunnustaksid.

“Konkurss on väga hea võimalus avalikkusele näidata, mida me päriselt maal teeme ja tõsta sellega põllumajandustootjate mainet,” teatas Harjumaa piimakarjakasvataja Kaja Piirfeldt, kes pälvis kõrge tiitli eelmisel aastal. Ta lisas, et julgustab kahtlejaid kindlasti kandideerima.

“”Aasta põllumehe” konkurss on väga oluline sellepärast, et kuigi seda ei taheta tihtipeale Eestis tunnistada, siis põllumajandus ja toidutootmine on strateegiliselt tähtis valdkond,” selgitas Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. Ta rõhutas, et väga palju sõltub ka toidutootmisest see, kui hästi või halvasti me riigina hakkama saame.

“Vahel on lausa piinlik, kui vähe pöörab avalikkus põllumeestele ja põllumajandusele tähelepanu,” nentis Maalehe peatoimetaja. Lisades, et nii Maaleht kui põllumajandus-kaubanduskoda tahavad “Aasta põllumehe” konkursiga natukenegi seda tühimikku täita.

“Tahame konkursiga tunnustada neid inimesi, kelle töö ja tegevus on meile riigi ja rahvusena toimimisel üliolulised,” ütles Hindrek Riikoja.

“Põllumeeste kui toidutootjate roll on ühiskonnas ülioluline, kuid tihti jääb puudu põllumajanduse eripärade sügavamast mõistmisest. Koroonakriisis saadud kogemused on seda kinnitanud,” tõi esile põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Ta lisas, et pandeemia ja tööjõupuudus on näidanud, et põllumajandus on haavatav ning seda olulisem on põllumajanduses töötavate inimeste tunnustamine.