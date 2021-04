Raivo Murde: elektriautod käibemaksuvabaks!

Euroopa Liidus, sh Eestis on võetud suur eesmärk muuta autopark CO2-neutraalseks. Ühelt poolt survestatakse autotootjaid elektriautosid tootma ning teisalt tarbijaid neid erinevate maksusoodustuste või toetustega ostma. Autotootjad on juba põlvili surutud, kuid tarbijad ostavad neid sõidukeid vaid sel juhul, kui see on neile rahaliselt kasulik. Hirmud ja probleemid elektriautode ümber on liiga suured.

Eestis on siiani vaid paaril korral antud näpuotsaga ostutoetust ja siis elektriautode müük kohe ka elavnes. Vaja oleks aga püsivat meedet.