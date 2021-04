Kas kaasomanik võib minu korteriostule kriipsu peale tõmmata?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kaasomandi puhul kuulub isikule mõtteline osa kinnistust, sisuliselt mingi protsent kõigest. Juriidiliselt ei saa osta kaasomanikult korterit, vaid kaasomandi osa. Kaasomandi osaga tehtavad tehingud peavad olema vormistatud notari juures, kes registreerib muudatused kinnistusraamatus. Kaasomandi osaga kaasneb mingi reaalosa kasutusõigus, mis on kokku lepitud kaasomanike vahel. Näiteks ostes ¼ kinnistust, on kaasomanikud kokku leppinud, et see neljandik annab õiguse kasutada teisel korrusel vasakut kätt asuvat korterit neljakorterilises majas. Selline kasutuskord võib olla väljakujunenud tava või siis notariaalselt fikseeritud ja kinnistusraamatusse kantud.