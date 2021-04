Esimesed kohalike valimiste kandidaadid on paigas, loosungitega töö veel käib

“Valimisloosungi väljatöötamise protsess on praegu käimas,” lausus ka sotsiaaldemokraatide peasekretär Rannar Vassiljev.

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi sõnas, et keskne sõnum neil kohalike valimiste kampaanias kindlasti tuleb: “Oleme koostamas nii erakonna valimisplatvormi kui ka valmistamas ette kampaaniat, sealhulgas valimisloosungit.” Valimissõnumite sekka tulevad nii inimeste heaolu kõikjal üle Eesti, tasakaalustatud regionaalareng kui ka vajadus omavalitsuste tulubaasi suurendada.

EKRE fraktsiooni pressiesindaja teatas, et kohalike valimiste programmide koostamine on pooleli ja ka kandidaadid pole veel paigas.

Üheks parteideüleseks valimisteemaks näib kujunevat praeguse olukorra muutmine, mis jätab omavalitsustele kuuluvate kõnniteede puhastamise talvel majaomanike mureks. Isamaa fraktsioon on algatanud riigikogus eelnõu, et see kohustus panna omavalitsustele ja sama vankrit lükkab ka sotside meerikandidaat Tallinnas Raimond Kaljulaid.