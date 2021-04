Koroonaaeg õpetas maainimesed tetrapakis piima ja gluteenivabu tooteid ostma

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Need plaanid, mis 2020. aastaks tegime, läksid kõik luhta. Aga positiivses mõttes. Ostjaid oli mitu korda rohkem ja ka keskmine ost suurenes. Saime topeltkäibe,” räägib Antsla Tarbijate Ühistu juhataja Roman Provotorov.

Tarbijate ühistuid koondav Eesti jaekaubanduse turuliider Coop Eesti suurendas eelmisel aastal oma turuosa 24,5 protsendini. Käibekasvule aitasid ettevõtte hinnangul kaasa just 130 väikepoodi.

Ta nendib, et samu tippe nagu eelmisel aastal nad sel kevadel enam kätte ei saanud, kuid poodidel läheb siiski märgatavalt paremini kui enne koroonaepideemiat.

“Kasv on olemas, kuid lihtsalt väiksem. Inimesed ei osta korraga enam ka nii suuri koguseid. Hirm, et tualettpaber või makaronid saavad otsa või toidupood pannakse täitsa kinni, on kadunud. Eelmine kevad tuldigi ja ostetigi asju plokiga või vähemalt viis tükki. Meie müüjad polnud varem sellist asja näinud, et keegi ostab näiteks plokiga suitsu,” selgitab Antsla ühistu juht.

Uute klientidega jõudsid maapoodidesse ka uued kaubad, millest mõned päris üllatavad.