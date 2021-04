KARIKATUUR | Parimate kavatsustega

MIHKEL MUTT: “Niihästi demokraatia kui riiklik iseseisvus pole inimväärse elu garandid, vaid üksnes eeltingimused. See elu tuleb inimestel endil luua oma tahtepingutusega.” Postimees, 17. aprill 2021

ELEN KURVITS: “Inimestel võib olla kass, kes kogemata jäi pesakonna ootele. Kui tädi Niina pesakondi selle eesmärgiga teeb, et tulu teenida, on see ettevõtlus.” ERR.ee, 21. aprill 2021