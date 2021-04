Mida arvate Toomas Hendrik Ilvese mõttest piirata sõite Venemaalt Euroopasse?

| LUGEJA ARVAB |Lääneriikide ja Venemaa suhted on madalseisus. Äsja on avalikustatud, et Tšehhis toimunud laskemoonaladude plahvatused korraldas Vene eriteenistus, mistõttu saadeti välja hulk Vene diplomaate. Nädalavahetusel reageeris sellele president Toomas Hendrik Ilves , kelle idee kohta lõpetada Venemaalt Euroopasse sõiduks viisade andmine küsisime lugejate hinnangut. Ideel oli klausel, et sõita tohiks perekondlikel erandjuhtudel.